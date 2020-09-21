Биатлонистка Кристина Резцова в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» объявила о пропуске предстоящего сезона в связи с рождением ребенка.

Двукратный серебряный призер чемпионата Европы была включена в национальную команду для прохождения централизованной подготовки к сезону, однако пропустила первые подготовительные сборы, выбрав самостоятельную подготовку в Санкт-Петербурге.

«У меня случилось замечательное событие. Меня не будет в этом сезоне, поскольку я ухожу в декрет», — сообщила 24-летняя Резцова.

Как уточнила мама спортсменки, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, Кристина планирует вернуться после родов и выступить на Олимпийских играх 2022 года в Китае.

«Кристина беременна. Счастлива как мама, что так сложилось, что господь послал ей ребенка. Тем более, сейчас, потому что сезон будет непонятно какой: будут старты или не будут, сложится зима или не сложится. Думаю, она успеет и родить, и вернуться сразу. Будет готовиться к Олимпийским играм. Я сама была в похожей ситуации: рожала, потом выходила и готовилась. Кристина такая же сильная, как мама. Она будет работать, работать и работать, настрой у нее такой», — сказала Резцова-старшая в интервью РИА «Новости».

В прошлом сезоне Кристина добилась лучшего для себя результата на этапах Кубка мира, заняв второе место в составе эстафетной команды на этапе в Хохфильцене. Биатлонистка была включена в состав сборной на чемпионат мира 2020 года, однако тренерский штаб команды не предоставил ей возможность выступить на этом турнире.