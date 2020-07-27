Завершивший карьеру российский биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин сообщил, что заразился коронавирусом COVID-19. Причиной стало несоблюдение правил

По словам спортсмена, сданный тест показал положительный результат. Также заболели его супруга Луиза и дочь Мира, а также бабушка, при этом у сына Димы вирус не выявили.

"Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали", — сообщил Шипулин в соцсети.

Он отметил, что вся семья находится на самоизоляции.

По словам Шипулина, семья подхватила заразу, скорее всего, на отдыхе в Сочи. Он рассказал, что отправил домашних на курорт, а сам иногда приезжал — на выходные. Первой заболела дочь, потом симптомы появились у отца семейства.

View this post on Instagram Привет, друзья! Многие из вас знают, что моя семья сейчас в Сочи. О том, что жена и дети приболели, тоже знаете. Отношения у нас с вами доверительные, поэтому решил рассказать все сам. В этом году отправил Луизу с детьми и тещей в Сочи, чтобы они отдохнули, покупались в море, пока я работаю в Москве. Приезжал к ним только на выходные. Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слёг я, следом — теща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный. У всех кроме Димы врачи диагностировали COVID-19. Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции. Что хочу сказать вам. Можно не верить в коронавирус, видеть в этом мировой заговор, можно ругать власть за ограничительные меры, можно их не соблюдать по принципу «назло маме отморожу уши». Но заразиться может каждый, а ваше здоровье, здоровье близких только в ваших руках. Российские курорты сейчас переполнены. По своему опыту говорю вам — в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома. Берегите себя! A post shared by Anton Shipulin (@anton_shipulin) on Jul 27, 2020 at 12:24am PDT

"В Сочи яблоку негде упасть! — пишет биатлонист. — Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится".

Он призвал сограждан быть "в 10 раз внимательнее", если решили отдохнуть на море этим летом. И призвал по возможности все же оставаться дома.