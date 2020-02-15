СПОРТ

Биатлонист Логинов завоевал золото на ЧМ в Италии

17:55 15/02/2020

Российский биатлонист Александр Логинов занял первое место в спринте на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (регион Трентино-Альто-Адидже на севере Италии), сообщает ТАСС.

Логинов пробежал дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды, при этом не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Серебро у француза Кентена Фийона Майе (+6,5 секунды; 1 промах). Бронза досталась знаменитому биатлонисту Мартену Фуркаду (+19,5; 0).

Логинов родился 31 января 1992 года в Саратове. Он четыре раза выигрывал чемпионат Европы, и столько же раз становился чемпионом мира среди юниоров.



