Недавно Захар Саленко покинул проект, разорвав отношения со своей возлюбленной Яной Шафеевой. Это случилось после скандала в студии «Бородина против Бузовой», где девушка разоблачила сексуальные предпочтения парня и обвинила его в многочисленных изменах.



Сазу после этого зрители стали замечать, как одинокий Алексей Безус стал проявлять внимание к Яне – ребята обнимались и проводили на поляне много времени вместе. К Леше стал ревновать бывшую девушку даже сам Захар, который спустя немного времени внезапно вернулся на проект.



Безус же опроверг свой интерес к Яне, объяснив, что относится к ней как к другу и не рассматривает возможность романа с ней. Парень заявил, что ревность Саленко к нему совершенно бессмысленна, ведь он сейчас вовсю подумывает о том, чтобы воссоединиться со своей экс-возлюбленной Миленой Безбородовой, и другие девушки его не интересуют.