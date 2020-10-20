В дневном эфире от 19 октября 2020 года, да и в своих социальных сетях Алексей Безус пожаловался на то, как крупно его подставила бывшая возлюбленная. Молодой человек не перестаёт удивляться её поступку, ведь девушка в преддверии конкурса «Человек года» разрушила все планы Леши и со скандалом покинула периметр, сломав ворота.



Сейчас Безусу ничего не остаётся другого, как расстраиваться, удивляться и думать, что же будет дальше. Молодой человек понимает, что вряд ли организаторы и руководство проекта смогут в очередной раз простить Милену и разрешить ей вернуться на проект. Да и сама девушка, судя по всему, не собирается возвращаться в периметр. Алексей продолжает периодически жаловаться Никите Уманскому и Дмитрию Чайкову на неверную возлюбленную и её уход.



Теперь Безусу не на кого орать и поднимать руку. Так, новенькая Анастасия Балтер и сама привыкла распускать руки, да и в периметре пока нет других участниц, которые будут так сильно влюблены в Алексея, как Милена. Очевидно, что Безусу нужно срочно придумывать что-то, ведь на темах с бывшей любимой он долго не сможет продержаться в периметре.