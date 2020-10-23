Уже долгое время Алексей Безус пытается доказать всем, что он не такой уж и плохой, а Милена пытается очернить его доброе имя. Для этого он просил даже сесть на детектор лжи, чтобы его проверили. В эфире от 22 октября 2020 года выяснилось, что проверку Безусу пройти не удалось. Мужчина списал все неточности машины на своё неуравновешенное эмоциональное состояние.



Человек, который проводил проверку Алексея Безуса, всем хорошо известен, руководство проекта всегда приглашает его в моменты, когда необходимо докопаться до истины. Только Безус около года назад сомневался в его профессионализме, когда проходил полиграф еще в то время.



Несмотря на все многочисленные попытки Алексея выглядеть «белым и пушистым», у него ничего не получилось. Ещё и выяснилось, что он будет вынужден потратиться на ремонт автомобиля, который пострадал во время их разборок с Миленой, когда та приезжала на поляну за своими вещами. Очевидно, что Алексей далеко зашел в своём негативном поведении, поэтому даже и детектор лжи не может его спасти и выставить в выгодном свете.