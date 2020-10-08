Безус с Безбородовой и Яббаров с Голд, казалось бы, пришли на шоу «Спаси свою любовь» с очень громкими заявлениями о витке новой волны. Негласно они обещали поднять рейтинги своим участием в эфирах проекта. По факту получилось, что ничего интересного ни Илья с Настей, ни Безус с Безбородовой показать не смогли, поэтому организаторам пришлось этих спасателей любви возвращать в другие эфиры телепроекта.



В вечернем эфире от 7 октября 2020 года выяснилось, что мужчинам со своими избранницами не удалось прижиться среди прочих топовых участников. Так, Безус лишний раз убедился, что семья Задойновых считает его «продажным», а Яббаров потерял интерес публики без обсуждений бывшей избранницы Алёны Рапунцель. Ведь сразу после прекращения войны между ним и экс-участницей телестройки про саратовского шансонье благополучно забыли.



Многим очевидно, что молодые люди были слишком уверены в своих силах, а по факту оказалось, что не способны они ещё на такое важно дело, как спасение любви.