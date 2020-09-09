На свадьбе Анны и Валерия Блюменкранца был один неприятный инцидент. К участнице проекта Маше Бондарь приставал Алексей Безус. На пьяную выходку Лёши довольно спокойно отреагировала обычно вспыльчивая Милена Безбородова. Девушка поспешила защитить возлюбленного, сказав, что сразу после этой выходки он осознал свою вину и постарался реабилитироваться перед любимой.



Молодой человек был в изрядном подпитии, когда решил домогаться Маши. Он схватил красавицу за волосы и показывал определённые движения, склоняющие её к интиму. Бондарь решила ему подыграть, она флиртовала и всячески кокетничала с Лёшей. Шокированные увиденным Илья Яббаров и Дима Дмитренко поспешили вразумить Безуса, говоря, что дома его ждёт любимая девушка. Яббаров отправился за Миленой и предложил ей усмирить своего парня, на что Безбородова только фыркнула.



Поняв, что будет выглядеть в нелицеприятном свете, Милена поспешила рассказать подписчикам о выходке своего любимого ещё до показа в эфире. По словам Безбородовой, Алексей моментально реабилитировался после проступка, ведь теперь молодой человек относится к своей любимой иначе, не так, как раньше. Также Милена рассказала, что научилась правильно реагировать на подобное поведение, к тому же Лёша сразу сделал всё, чтобы она его тут же простила.