Всё-таки нашёлся человек, который решил сказать то, о чём никто вслух не говорил, но многие думали. Влад Кадони на шоу «Бородина против Бузовой» сказал, что без Милены Безбородовой Алексей Безус никому не интересен. На самом деле, даже сам Безус прекрасно понимает, что при такой же ситуации в дальнейшем на проекте он не задержится.



Чтобы как-то решить ситуацию, Алексей разрабатывал план приезда дочери Мии на проект, ведь строить отношения у него пока ни с кем не получается, поэтому приходиться как-то заинтересовывать аудиторию. В итоге ничего у него не получилось, и он начал просить возвращения Безбородовой на проект.



Многие считают, что сам по себе Безус интересный участник, умело вступающий в обсуждения с ребятами, но его чрезмерное употребление виноградного сока приводит к его постепенной деградации. Безусловно, на шоу ему было крайне неприятно, когда Влад Кадони утверждал, что Безус провалился на проекте в качестве одиночки. Вполне возможно, что организаторы пойдут ему навстречу и позовут Милену обратно на проект.