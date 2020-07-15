Отношения Максима Моргенштерна и Клавдии Безверховой находятся на грани разрушения. Предложение Максима перенести дату свадьбы девушка приняла крайне негативно, разорвав заявление в ЗАГС. Клава жалуется на явное отсутствие единства со своим избранником и намерена прекратить эти неудачные отношения раз и навсегда.



Девушка даже ходила держать совет со своей подругой Анастасией Голд, и та поделилась с ней своим видением ситуации. По мнению Насти, Максим ищет легкости в отношениях, а Клавдия требует от него серьезности, что собственно и вызывает столь существенный конфликт интересов и недопонимания в паре. Голд напомнила Безверховой, что в начале отношений она многое позволяла Моргенштерну, давая понять, что такая же легкость будет в их паре всегда. В итоге молодой и неопытный Максим слишком привык к такому формату взаимоотношений.



Анастасия постаралась объяснить Клавдии, что та начала закручивать гайки слишком рано, и Максим оказался к этому еще не готов, так как в голове у него еще ветер, и мало что в этой жизни он воспринимает всерьез. Безверхова согласилась с подругой и подтвердила свою готовность к созданию полноценной ячейки общества.