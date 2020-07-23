Максим заявил, что никакой свадьбы в августе не будет, ведь он собирается подписывать контракт и играть в хоккей в США. 22 июля на шоу «Бородина против Бузовой» стало известно, что Безверхова с Моргенштерном собираются покинуть проект. Сперва они планируют отправиться знакомиться с близкими и семьёй Максима, а потом могут и вовсе не вернуться на проект.



Зрители давно стали замечать, что этой паре неинтересен проект, ведь у них уже есть серьёзные увлечения и внушительные перспективы. Благодаря проекту Моргенштерн смог сэкономить на оплате съёмного жилья, получил свою дозу славы и популярности на проекте, теперь вряд ли он останется здесь.



Влад Кадони считает, что Максим не будет строить отношения с Клавой, а найдёт ей достойную замену в Америке. Как будет на самом деле, покажет время. В данный момент Безверхова находится в подвешенном состоянии. Одной на проекте ей будет очень сложно, каждый участник старается припомнить ей ошибки прошлого.