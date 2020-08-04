После того, как Максим Моргенштерн развлекался в ночном клубе вместе с Марисагой и Бондарь, Клавдия Безверхова намекнула, что устроит драку с «виновницами торжества», если окажется на одной территории вместе с ними. Именно поэтому брюнетка не исключает возможности покинуть проект. К тому же, причин для этого довольно много.



По словам Клавы, она не видит рядом с собой другого мужчину, кроме Максима, ходит постоянно уставшей, не высыпается. После расставания с Моргенштерном ей придётся переезжать в женскую спальню, а рядом с Бондарь и Марсиагой она не сможет спокойно находиться, будут драки. Кроме этого, Клава пожаловалась, что ей приходится сдерживать своё мнение на Лобном месте.



Стоит напомнить, что Максим развлекался в ночном клубе в обществе красоток Марсиаги и Бондарь, которые слизывали с его лица алкогольные напитки. До всей этой ситуации Моргенштерн изъявлял желание жениться на Клаве. Судя по всему, свадьбы не будет, как, вполне возможно, и Клавдии Безверховой на проекте.