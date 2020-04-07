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Прием лекарств от коронавирусной инфекции без назначения врача чреват серьезными побочными эффектами вплоть до летального исхода, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире телеканала «Звезда».

Она отметила, что исследования для производства препаратов от COVID-19 часто не имеют широкой базы данных, так как все происходит быстро и "с колес".

Малышева рассказала, что схема лечения коронавирусной инфекции включает в себя гидроксихлорохин, или плаквенил. Его назначают всем без исключения, сказала она.

«Это старый противомалярийный препарат, известный всем уже тысячу лет», — отметила телеведущая.

Пациентам также выписывают антибиотик азитромицин, или сумамед, добавила Малышева.

«Эта комбинация показала эффективность в 2003 году, когда была атипичная пневмония, ее используют и сейчас. И показано на небольших исследованиях на людях, что она снижает количество вирусов в организме», — пояснила она.

Как заявила врач, пить данные препараты для профилактики — абсолютнейшее безумие.

«Я прямо подчеркну для людей, которые скупили плаквенил, что этот препарат назначается строго в реанимации, все пациенты мониторируются, потому что у него есть очень большие побочные эффекты, и за всеми пациентами наблюдают в постоянном режиме», — указала медик.

По словам Малышевой, самостоятельный прием гидроксихлорохина без назначения врача может грозить серьезными проблемами с сердцем.

«С коронавирусом встретиться у вас шансов, наверное, в миллион раз меньше, чем умереть от тяжелой аритмии», — сказала она.

В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, по всему миру заразились около 1,21 миллиона человек, порядка 67,6 тысячи скончались.

Общее число заболевших COVID-19 в России достигло 7497 человек, 494 выздоровели, 58 пациентов умерли. Проведено более 795 тысяч тестов.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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