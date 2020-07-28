Два охранника жилого комплекса на западе Москвы спасли жизнь семилетнему сыну дипломатического работника. Мужчины растянули матрас за секунду до того, как мальчик сорвался вниз с 7 этажа. И это при том, что один из героев инвалид – у него нет руки!

Как стало известно «», драма разыгралась вечером 27 июля в одной из многоэтажек на улице Ватутина. 29-летний уроженец Пензенской области Алексей Данилкин вместе со своим отцом Олегом патрулировали придомовую территорию — мужчины работают охранниками. В какой-то момент Алексей заметил, что в районе 7 этажа, держась за провод спутниковой антенны, висит маленький ребенок. Парень помчался в бытовку и вынес оттуда матрас. Вместе с отцом он растянул его под окнами.

Мы кричали мальчику: «Малец, ты держись!» Кто-то из жильцов, наблюдавших за происходящим, звонил в «скорую»,- рассказал Олег. — Мальчик плакал и кричал, что больше не может и сейчас прыгнет. Через несколько минут он оттолкнулся ногами от стены дома и разжал руки. Мы пытались рассчитать место падения, чтобы ребенок попал на матрас. Но он упал на край и с него отлетел в кусты.

Но тем не менее матрас смягчил удар, как и зеленые насаждения. По словам спасителей, мальчик был в сознании и сильно плакал. Приехавшие медики диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга, переломы конечностей. Малыш госпитализирован в реанимацию.

Как рассказали очевидцы, семилетний Ильяс (имя изменено) проживает с родителями и младшим братом. Мальчик находился в квартире один и баловался у раскрытого окна. Отец был на работе (он дипломатический работник), а мать с младшим ребенком ушла.

Жильцы дома восхищены поступком охранников и считают их настоящими героями, ведь благодаря им ребенок остался жив.

Мы все хотим, что Алексея с отцом наградили, — поделилась одна из жительниц дома. — Они настоящие герои. Тем более Леша — инвалид, у него с детства нет кисти.

А вот родителям теперь придется объяснить происшедшее полиции и органам опеки.