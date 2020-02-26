Ирина Безрукова замуровала вход в квартиру единственного сына, погибшего пять лет назад в результате несчастного случая.

Как пишет «Комсомольская правда», Ирина Безрукова и ее сын Андрей Ливанов жили в соседних квартирах в высотке на юго-востоке Москвы.

Андрей погиб пять лет назад в возрасте 25 лет — его нашли мертвым в ванной комнате. Экспертиза показала, что молодой человек умер в результате случайного падения.

После смерти Андрея актриса решила полностью обновить свое жилище. Сначала она пригласила домой программу «Идеальный ремонт», а затем и вовсе решила все капитально переделать, объединив две квартиры.

Теперь вход в квартиру Андрея замурован, на стене, где раньше была дверь, красуется пейзаж с водопадом.

Как сообщал «Рамблер», Ирина Безрукова в 1989-2000 годах была замужем за актером Игорем Ливановым, от которого родила сына Андрея. В 2000 году Ирина вышла замуж за Сергея Безрукова, брак с которым продлился до 2015 года.

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