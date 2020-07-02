Самый состоятельный человек на планете продолжает богатеть. Согласно подсчетам Bloomberg, основатель Amazon Джефф Безос нарастил свое состояние до рекордного объема в $171,6 млрд. Между тем, по подсчетам аналитиков, к 2026 году бизнесмен станет первым в мире долларовым триллионером. Эксперты рассказали, как Безосу удалось приумножить свое состояние в условиях кризиса и объяснили, как можно выиграть на пандемии.

Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос, стал еще богаче. Акции, которыми он владеет, теперь стоят $171,6 млрд. Такого размера состояний еще никогда ни у кого не было, свидетельствует Bloomberg.

Он основал Amazon еще в 1995 году, и с этого момента масштабы деятельности компании и размеры состояния предпринимателя постоянно росли. Увеличивалось количество онлайн-продаж, мир постепенно начал воспринимать интернет-торговлю как неотъемлемую часть повседневности. Ввиду этого стоимость акций онлайн-ритейлеров, которые двигались в ногу со временем, старались оптимизировать работу и максимально расширять функционал, серьезно росла. На динамику увеличения благосостояния бизнесмена не повлиял даже сравнительно недавний развод с бывшей женой. Расставание обошлось Безосу в 4% своей доли в Amazon. Теперь его экс-супруга Маккензи — вторая по богатству женщина в мире, согласно тем же рейтингам миллиардеров.

Пандемия коронавируса, как это ни парадоксально, только поспособствовала взлету состояния Безоса на рекордную высоту. Компания не сокращала, а наоборот нанимала сотрудников в период массовой самоизоляции, поскольку уровни онлайн-продаж взлетели более чем в полтора раза. Акции Amazon за текущий год н регулярно обновляют максимумы.

«Джефф Безос владеет примерно 11% акций компании, а до развода его доля была около 16%. Поэтому серьезной проблемой для благосостояния главы Amazon развод не стал, — объясняет эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. — Текущая капитализация компании вплотную приближается к $1,5 трлн. При том темпе роста стоимости бумаг, который наблюдается сейчас, и скорости развития — Amazon расширяет склады, покупает производителей беспилотников, вкладывается в «зеленую» энергетику, а временные рабочие места на период пандемии стали постоянными, — шансы Безоса стать первым триллионером в мире к середине десятилетия крайне высоки».

Детище Безоса – одно из счастливчиков на рынке. Его компания представляет современный тренд, связанный одновременно и с Интернетом, и с потребительским сектором, что и дало ей подняться в последние годы. Компания оказалась и среди тех немногих, кто выиграл сейчас от коронакризиса, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Общий индекс акций американских компаний — S&P 500 — обрушился после начала пандемии. И до сих пор, хотя он и поднялся после пика падения, так и не вернулся к «допандемическим» уровням. А вот цена акции Amazon с середины марта неуклонно растёт, — отмечает эксперт. — Таким образом одна отдельно взятая корпорация значимо опережает рынок в целом».

Выходит, приумножить капитал Безосу помог коронавирус, спровоцировавший резкий взлет онлайн-покупок и рост стоимости акций. Сейчас одна ценная бумага Amazon стоит $2,8 тыс. Вероятно, сейчас самый богатый человек в мире держит кулачки и надеется на вторую волну пандемии, которая поддержит высокий спрос на услуги компании.