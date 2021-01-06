По словам немецких дерматологов, безобидные, на первый взгляд, изменения на коже могут оказаться признаком опасных болезней.

шея

Например, покраснение и раздражение могут свидетельствовать о проблемах с внутренними органами. Экзема может указывать на проблемы с ЖКТ, нарушения обмена веществ, сахарный диабет и рак.

Зуд тоже не появляется просто так. Это яркий симптом сахарного диабета, обычно при нем чешутся голени, крылья носа, голова. Еще один довольно яркий признак — если у человека долго не заживают царапины и ссадины. Это почти всегда свидетельствует о высоком сахаре.

Что касается прыщей, то медики ориентируются на так называемую «карту» воспалений. Например, если высыпания часто появляются на лбу и висках, то проблема может быть в области желудочно-кишечного тракта. Прыщи чуть выше переносицы говорят о проблемах с печенью. Сыпь на крыльях носа, заходящая на переносицу, – свидетельство сбоя в сердечно-сосудистой системе.

При любом типе воспалений и высыпаний следует исключить из рациона рафинированные жир и сахар, а клетчатки, наоборот, добавить.