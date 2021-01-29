Доктор отметил, что использование маски во время родов бессмысленно.

В СМИ появилась информация, что Минздрав обязал женщин рожать в медицинских масках. Позже в ведомстве пояснили, что это относится только к зараженным роженицам, а во время потуг маску разрешается снять. Решение принимается индивидуально с учетом рисков для будущей мамы.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал эту рекомендацию очередным примером «бездумного административного усердия». Требовать от роженицы использовать маску абсурдно не только из-за того, что правильное дыхание играет очень важную роль, и потому, что это не имеет смысла.

Врачи, которые работают с зараженной роженицей, обязательно одеты в костюмы, а коронавирус не передается через кровь и плаценту, поэтому ребенок тоже вне опасности. Малыша сразу уносят, при кормлении вирус тоже не передается, однако стоит соблюдать меры профилактики — безопасно только молоко, а контакт с мамой все же грозит заражением.

«Зачем мучить роженицу, надевая на нее маску (с ее весьма сомнительной эффективностью в принципе), мне не ясно», — пишет Мясников в своем Telegram-канале.

Мясников добавил, что даже в ковидных госпиталях больные лежат без масок, а врачей и персонал защищают костюмы.

Кстати, ученые обнаружили способ прогнозирования тяжелого течения коронавируса еще в начале болезни.