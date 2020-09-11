Милену Безбородову могут депортировать из России, потому что девушка не смогла вернуться на родину в Эстонию. В аэропорту ей объяснили, что сейчас вылеты иностранцам запрещены, а ей необходимо сделать вид на жительство в России. Из-за эстонского гражданства Милену не пускают ни в Беларусь, ни в Европу, откуда она смогла бы добраться транзитом до родины и продлить визу.



Всего через несколько дней без продления визы Милену могут выгнать из страны. Девушка не знает, как ей быть и что делать, ведь времени остаётся всё меньше. Кроме этого, в аэропорту она потеряла свой паспорт, поэтому была вынуждена забирать потерянный документ из полицейского участка.



Милена рассказывала своим подписчикам, что собирается в ближайшем будущем оформлять вид на жительство, чтобы не кататься множество раз из страны в страну для продления визы. Многие подозревают, что подобный поступок должен подтолкнуть Безуса к предложению, ведь в браке Милене будет гораздо проще оформить все документы.