У Милена Безбородовой почти не осталось подруг из-за её поведения. Теперь она испортила отношения и с Екатериной Скалон, рассказав на лобном месте, что та давно знала про спор Бабича и Моргенштерна и осознанно пошла на построение отношений с Павлом на взаимовыгодном сотрудничестве.



Милена на лобном месте выдала то, что Катя ей доверила по секрету, причём выбрала для этого такой момент, когда Катя с лобного ушла из-за своих переживаний. Зрители уверены, что такой поступок Катя не простит и прекратит общение с Безбородовой. К слову, на проекте у Милены уже совсем не осталось подруг из-за её поведения. Сейчас с ней хорошие отношения поддерживает лишь Яна Шафеева.



Безбородова рассказала, что ещё до ухаживаний Бабича Катя знала, что всё это делается только с целью выигрыша в споре. Несмотря на это, когда поднимали тему спора на лобном месте, Скалон расплакалась. Теперь Екатерину считают не только пьющей и легкодоступной девушкой, но и лицемеркой, а также наивной девушкой, которая зря решила довериться такому человеку, как Милена Безбородова.