Не так давно Алексей Безус ушел в отпуск, уехав к себе домой, в Кабардино-Балкарию. Там парень отправился в гости к бывшей жене, чтобы навестить свою дочь Мию. Леша презентовал девочке куклу, купленную, по его словам, его экс-возлюбленной Миленой Безбородовой.



Это удивило фанатов проекта, ведь после их разрыв произошел более двух месяцев тому назад. Правда, ребята признавались, что ежедневно переписываются друг с другом, обсуждая свои отношения и возможность воссоединения.



Тем не менее, бывшие возлюбленные все же окончательно заявили, что не намерены воссоединяться – такое решение приняла Милена, так как Леша, так и не встретивший на поляне никого лучше бывшей девушки, был готов к возобновлению их романа. Безбородова же, как оказалось, успела закрутить за периметром еще один роман с другим парнем. Значит, куклу, подаренную Мие, девушка приобрела довольно давно, когда она еще строила отношения с Безусом.