Милена Безбородова призналась, что заплатила Алексею Безусу за то, чтобы он снова начал с ней встречаться. Девушку моментально осудили зрители и подписчики, после чего она решила оправдать свой поступок. Милена сказала, что она один раз всё объяснит и больше к этому вопросу возвращаться не собирается.



На Семейном совете участница, не сдерживая эмоций, призналась, что дала Алексею сто тысяч рублей на условиях, что он ей всё вернет, если пара снова распадётся. Оказывается, влюбленные торговались ещё на отдыхе в Сочи. Такая информация очень удивила и ведущую Ольгу Орлову, и всех зрителей проекта. Девушку призывали одуматься и прекратить союз с меркантильным Безусом.



Милена поспешила оправдаться и объяснила, что в первый раз она сама подставила Алексея, когда он ждал её в периметре, но она кинула его и не пришла. Чтобы этого не допустить во второй приход Милены, Безус и взял деньги. Это стало своеобразным гарантом того, что Безбородова не оставит его в дураках в очередной раз.