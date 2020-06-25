Всё время после разрыва со своим бойфрендом Лешей Безусом все мысли Милены Безбородовой были заняты воспоминаниями о бывшем парне и переживаниями из-за окончания их отношений. Девушка не переставала писать ему сообщения в надежде восстановить их роман.



Леша признался, что поддерживает общение с экс-возлюбенной, говорит с ней о своих делах, жизни на проекте и даже заводит разговоры об отношениях. Все дело в том, что за все время после их расставания парень не смог встретить девушку лучше Безбородовой.



Новые девушки, приходящие на проект, не могут заинтересовать Безуса так же сильно, как его когда-то привлекла Милена. Леша решился сделать такое признание после того, как его случайно заметили в одной машине с Безбородовой – он больше не мог скрывать тесного общения с бывшей девушкой. Правда, парень переживает, что после воссоединения Милена снова примется за свое, начав постоянно истерить без повода.