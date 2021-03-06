Врач назвала признаки, по которым можно заметить «тихий инфаркт».

Инфаркт может привести к моментальной смерти, или навсегда изменить жизнь больного. А может пройти совсем незаметно. Такое явление называют «тихим инфарктом». О нем пациенты чаще всего узнают во время визита к врачу, однако есть и более печальный вариант — повторный инфаркт.

Дело в том, что при небольшой зоне поражения инфаркт может даже пройти совсем бесследно, однако они склонны повторяться, если не начать лечение. Последующие инфаркты, как правило, бывают более обширны, и грозят закончиться печально.

Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала, что чаще всего пациенты, которые перенесли бессимптомный инфаркт, обращаются за помощью к хирургам, поскольку их беспокоят боли в левой руке или животе, объяснения которым нет.

Если боль в левой руке от плеча до локтя — классический симптом инфаркта, то при «тихом инфаркте» может болеть, например, только мизинец. Поэтому пациент и ищет проблему в костях или суставах. Однако рекомендуется сделать кардиограмму, особенно людям из прупп риска% старше 40 лет, курильщикам, злоупотребляющим алкоголем, имеющим в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания и наследственность.

Как напомнила Гаврилюк, инсульт тоже может произойти без «традиционных» симптомах, по которым его обычно подозревают при обращении за медицинской помощью. Внимание нужно обращать на внезапно возникшие нарушения работы нервной системы, причем, любые — от головокружения до спутанности и потери сознания.

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