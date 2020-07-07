На днях в СМИ появилась информация о том, что Московский районный суд г. Санкт-Петербурга продлил срок ареста здания крупнейшего торгово-развлекательного комплекса «Пулково-3» (ТРК). Событие вполне рутинное — комплекс и так под ограничением уже несколько лет. И каждый раз продлевают на новый срок (согласно УК РФ. — Авт.), пока идет расследование уголовного дела, начатое еще в 2016 году.

В чем же суть требований к ТРК, являющегося крупным налогоплательщиком в бюджеты разных уровней, не имеющего долгов перед государством, никаких нарушений закона!?

«Пулково-3» — суперсовременный комплекс, с необычной архитектурой и огромными торговыми площадями, появился на южной окраине Северной столицы десять лет назад. И с самого начала стал объектом вожделения и нападок многих конкурентов. Несколько раз переходил из рук в руки, пока его не выкупила, полностью оплатив долги предыдущего владельца, компания «Скай Девелопмент».

«Пять лет назад на имя руководителя ГСУ СК РФ А.В. Клауса поступил рапорт от следователя Б.А. Смирнова о том, что предприниматель Владимир Белоконь подозревается в похищении нефтехимической продукции у ЗАО «ГК «Титан» из Омска. Подобное обвинение предъявили и Андрею Третьякову, на основании показаний Михаила Сутягинского — главы той самой потерпевшей компании. Позже оба дела объединили в одно производство по признакам преступления: ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере»), а также по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления в особо крупном размере»).

По мнению следствия, двое предпринимателей своими действиями нанесли «ГК «Титан» ущерб в размере более 45 миллионов рублей. Вот эти деньги, якобы, были использованы в ходе купли-продажи «Пулково-3», который потом выкупил за долги ООО «Скай Девелопмент». В рамках данного уголовного дела и наложен арест на здание комплекса. Словом, претензии предъявляются одним, а в роли пострадавших оказались совсем другие, законопослушные покупатели», — сообщали 16 июня «Новые известия».

С точки зрения защиты, вся история выглядит совсем иначе. Адвокат «Скай Девеломпент» А. Афанасьева в своей апелляционнойжалобе на постановление суда о продленииареста рассказала много любопытного. Вот выдержки из этого документа:

— Обвиняемые органами предварительного следствия Третьяков А.А. и Белоконь В.А. не имеют ни фактического, ни юридического отношения к обществу, они никогда не являлись и не являются фактическими владельцами нежилого здания ТРК «Пулково-3» с земельным участком под ним.

— К деятельности «Скай Девелопмент» (являющегося российским юридическим лицом), его учредителям, либо сотрудникам каких-либо претензий у правоохранительных органов не имеется.

— Общество приобрело здание ТРК за счет самостоятельно привлеченных средств у структур, не являющихся фигурантами возбужденного уголовного дела.

Последний пункт практически дезавуирует главное обвинение. Получается, что «Пулково-3» куплен на заемные средства иностранного инвестора (их названия есть в ходатайстве адвоката. — Авт.). Все транши на счет продавца поступили официально, пройдя все юридические проверки, после чего были заверены нотариальной печатью. Сумма сделки — 416 миллионов рублей… То есть почти в десять раз больше цифры, инкриминируемой двум фигурантам.

«Как они могли приобрести огромный торговый комплекс за десятую долю от ее реальной стоимости?!» — задаются вопросом адвокаты. Более того, по их мнению, ни тот ни другой ни у кого ничего не крали, как им пытаются вменить. Защита Белоконя представила все доказательства его невиновности, в том числе заключение экспертизы об отсутствии за ним каких-либо долгов и финансовых обязательств. Третьяков же виноват в том, что дал интервью в СМИ, в котором рассказал много любопытного про свои взаимоотношения … Сутягинским М.А.», — писали «Новые известия».

Все эти доводы, к сожалению, не стали основанием для снятия ограничений. Судья Московского районного суда Санкт-Петербурга вынесла решение о продлении ареста на новый срок — до 4 сентября

2020 г. На мой взгляд, вся эта история выглядит весьма странно, не правда ли?

В той же статье «Новые известия» сообщали о том, что «История данного противостояния уходит корнями в далекие 90-е, когда группа предпринимателей — Владимир Белоконь, Михаил Гаркушкин, Олег Кемпе, братья Сутягинские и Махмахановы — организовала совместный бизнес в Казахстане. В 2006 году Махмахановы из общего дела вышли, а отношения остальных партнеров со временем испортились. В СМИ, в том числе и в российских, не раз писали о покушениях на Михаила Гаркушкина. Его пытались отравить — Гаркушкин чудом выжил, в него стреляли — он, тяжело раненый, сумел спастись. Наконец, в третий раз устранение решили поручить профессионалам, которых должен был найти Олег Андриевский — начальник охраны Александра Сутягинского. Но Андриевский выполнять указание шефа не стал, а обратился в полицию. С помощью оперативников убийство инсценировали, а разговоры с заказчиком записали на видео, где тот просит найти киллеров, а после того как продемонстрировали «выполненный заказ» — расплачивается за «работу».

Как писал «Коммерсант», в 2013 году в результате А. Сутягинский получил 12 лет лишения свободы. Но через некоторое время сумел добиться обжалования приговора, вышел из тюрьмы под подписку о невыезде … 13 мая 2020 г. сетевое издание БК55 сообщило овозбуждении уголовного дела в отношении младшего Сутягинского, Юрия, по статье 199.2 — сокрытии налогов «в особо крупном размере»… …однако позже в этом же издании появилась информация о том, что Сутягинский-младший погасил многомиллионную недоимку.

Защита акцентирует внимание на разъяснения Конституционного и Верховного Судов Российской Федерации, согласно которым суды первой инстанции не могут продлевать автоматически арест имущества лица (в том числе юридического. — Авт.), не являющегося подозреваемым, обвиняемым или несущего по закону материальную ответственность по уголовному делу, в рамках которого был наложен такой арест.

Да и президент не раз обращал внимание на недопустимость вмешательства в дела бизнеса, если нет прямых нарушений закона. Но, судя по всему, это не всегда становится обязательным к исполнению.