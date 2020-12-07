Врачи считают, что в норме пациенты могут испытывать симптомы несколько месяцев после болезни.

Как рассказал врач-пульмонолог, для коронавируса и других вирусных пневмоний характерны долговременные повреждения легких — остается обширная зона фиброзных изменений.

Поэтому кашель и одышка могут сохраняться четыре-шесть недель, и это нормально для человека, следящего за своим здоровьем. Постепенно в процессе регенерации структура легких восстанавливается, но только если сам пациент не усугубляет ситуацию.

Процесс восстановления у всех проходит с разной скоростью и зависит от многих факторов, при тяжелых формах он может занять месяцы и даже годы. Но некоторые пациенты сами мешают регенерации.

Особая опасность, по словам доктора Александра Карабиненко, заключается в курении. Если курить во время и сразу после болезни, есть риск, что повреждения вообще никогда не восстановятся полностью.

Доктор считает, что курить после пневмонии равносильно медленному самоубийству. Легкие под воздействием табачного дыма гораздо хуже восстанавливаются, к тому же, усугубляются симптомы — кашель и одышка усиливаются.

И это все без учета известных фактов о пагубном воздействии курения на легкие. Если добавить и их, получится весьма опасная для пациента-курильщика ситуация.

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