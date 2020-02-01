СПОРТ

Без тормозов: в Казахстане прошел чемпионат мира по мотогонкам на льду

22:58 01/02/2020

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Рев моторов и ледяная крошка. В Казахстане на высокогорном катке Медео прошел этап чемпионата мира по мотогонкам на льду, передает телеканал «МИР 24» Максим Козлов.

Эти гонщики в прямом смысле слова без тормозов. Такого устройства просто нет на их мотоциклах. Средняя скорость на круге – 70-80 километров в час. На прямых участках разогнаться можно и до сотни, но тогда в поворот будет вписаться сложнее.

Объем двигателя – не более 500 кубов, вес – не менее 100 килограммов. Не предусмотрен на такой машине даже запускающий стартер.

Есть и другие уникальные особенности байков для спидвея. Например, справа стоит низкая подножка. Поворачивать мотоциклист может только на левую сторону и только с помощью наклона. Множество особенностей и в самом движке.

«Мотор здесь не бензиновый, работает на метаноле, степень сжатия очень маленькая. Надо жиклеры меньше ставить, звезды меньше, чтобы мотору было легче ехать, потому что кислорода здесь не хватает», – рассказал механик Константин Косяков.

В бак такого мотоцикла помещается три с половиной литра топлива. Этого хватает в среднем на восемь кругов, то есть четыре километра. После каждого заезда машину осматривает техник. Спидвей – самый зрелищный вид мотоспорта, но вместе с этим самый травмоопасный. По правилам, обязательным элементом снаряжения должен быть пластиковый наколенник и наносочник. Именно им мотоциклисты упираются в лед при повороте. Остальную экипировку каждый выбирает сам.

Устрашающими на мотоцикле выглядят шипы. Именно они помогают заходить в поворот, врезаясь в ледяную дорожку. Как правило, с одной стороны их всегда больше.

«Находятся на левой стороне колеса, забиваются. Их здесь больше, потому что мотоцикл наклоняется на левую сторону. Этот ряд, он идет как вспомогательный, стартовый. В переднем колесе – 120 шипов, в заднем – 175 шипов. Шиповка тоже у каждого своя», – рассказал механик Константин Косяков.

Мотогонщики говорят, что тем, кто вытянул жребий ехать первыми, везет больше. Они едут по ровному укатанному льду. После пары заездов каток становится похожим на перепаханное поле. А после завершения Кубка, выйдя на лед, и вовсе можно получить травму. Толщина льда в обычные дни на катке Медеу составляет примерно 10 сантиметров. Этого вполне хватает для того, чтобы кататься на коньках, но перед проведением чемпионата по спидвею организаторы долили еще 30 сантиметров покрытия. Все это нужно, потому что каждый мотоцикл после одного заезда сдирает примерно пять сантиметров льда. Победителем алматинской гонки стал Даниил Иванов. Это третий для российского спортсмена титул чемпиона мира по спидвею на льду.





Максим Козлов