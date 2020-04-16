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Общий ущерб пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Такие оценки следуют из макроэкономического обзора Национального рейтингового агентства (НРА). Больше всего от кризиса пострадает сфера услуг, меньше всего — производство продуктов питания, сельское, рыбное и лесное хозяйства. Между тем опрошенные эксперты считают представленные НРА цифры заблуждением и преувеличением.

Из-за режима самоизоляции в 2020 году сокращение добавленной стоимости от 3,9% до 83,9% в годовом выражении может произойти у нескольких десятков российских отраслей, указывается в обзоре НРА. Максимальные потери прогнозируются у гостиниц и предприятий общественного питания.

Сильно пострадает и вся сфера услуг (-77,5%), производство одежды и обуви (-52,7%), деятельность в области культуры и спорта, организации досуга и развлечений (-46,1%), считают в НРА.

Наименьшие потери, по оценке агентства, ожидаются в сфере производства продуктов питания и табака (-3,9%), сельском и лесном хозяйствах, рыболовстве и рыбоводстве (-5,1%), а также в области добычи полезных ископаемых (-6,6%).

Пессимистический сценарий предполагает падение экономики до -7,1% ВВП в этом году, выход на нулевой уровень к 2022-му и достижение роста в 1,5–1,7% к 2024 году. При наихудшем развитии событий реальная зарплата снизится на 7,5–7,8%, курс доллара повысится до 100–103 рублей, а инфляция — до 9,2%.

При самом благоприятном стечении обстоятельств, вероятность которых в НРА оценили в 15%, по итогам года Россию ждёт рост ВВП на 0,4–0,7%, реальные зарплаты повысятся на 0,3–0,6%, приводят «Известия» данные Национального рейтингового агентства. Курс доллара при этом удержится на уровне 75–80 рублей, а инфляция увеличится до 6,2–6,5%.

Важно напомнить, что накануне президент Владимир Путин поручил доработать перечень системообразующих предприятий и создать для них специальный кредитный продукт со ставкой на 6 п. п. ниже рыночной. Кроме того, лидер РФ сказал, что предприятия малого и среднего бизнеса получат по 12,1 тысячи рублей на каждого работника, и эти средства можно будет потратить на обеспечение людей заработными платами.

В начале апреля РБК со ссылкой на данные Банка России информировал, что власти накопили перед кризисом денежную «подушку» в размере 18 трлн рублей. Ликвидные активы правительства, то есть рублёвые и валютные депозиты федеральных органов власти в банках и ЦБ, составили 15,3 трлн рублей, ещё 2,4 трлн рублей — у региональных правительств.

Однако впоследствии опрошенные нашим изданием экономисты пришли к заключению, что потратить эти средства для помощи гражданам власти не смогут: мешает бюджетное правило. Оно гласит, что если цены на нефть ниже $40, то Минфину необходимо сбывать валютные средства, дабы компенсировать недостающие доходы от «нефтянки».

Прощание в июне

С высокой долей вероятности режим самоизоляции затронет не только апрель, но и май, возможно, и июнь, прогнозирует руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Эксперт полагает, что ВВП России, скорее всего, упадёт в текущем году примерно на 3-4%. Хотя всё будет зависеть от конечных сроков карантина, отмечает он.

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Author: Александр Разуваев [руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари»]

Месяц карантина стоит экономики России 6% ВВП. Рублю ничего не угрожает, торговое сальдо окажется положительным из-за сокращения импорта, плюс продажа валюты в рамках бюджетного правила. На фоне мягкой политики ФРС акции поднимутся на всех ключевых мировых рынках, в том числе и в России.

Разуваев полагает, что год РФ завершит по паре «доллар — рубль» в коридоре 65–70 рублей за доллар, а индекс МосБиржи вполне может переписать исторические максимумы, уйдя за 3 тысячи пунктов.

Эксперт полностью не согласен с аналитикой НРА и считает её опрометчивым преувеличением. По его оценкам, общее число безработных в России может вырасти максимум до 8 млн И это далеко не самая пессимистичная оценка — такая ситуация может сохраниться до конца текущего года, подчёркивает экономист.

Аналитик предсказывает, что перезагрузка мировой и российской экономики начнётся, вероятно, в третьем квартале. На фоне спада деловой активности и кредитования у банков появится свободная ликвидность. А это значит, говорит он, что работники, которые могли бы уйти на пенсию, но вынуждены остаться на своих рабочих местах из-за пенсионной реформы, не будут востребованы на рынке труда.

Надо понимать, что работники, которые могли бы уйти на пенсию, но вынуждены остаться на своих рабочих местах из-за пенсионной реформы, не будут востребованы на рынке труда. Они рискуют остаться без источников доходов, что грозит дополнительным усилением социального напряжения, — сетует Разуваев.

Вот почему, убеждён специалист, лучшая антикризисная мера сейчас — это отменить пенсионную реформу.

По мнению создателя клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егора Клопенко, «наша страна и макроэкономика в последнее время достаточно заметно отделены от людей и, собственно, экономики».

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Author: Егор Клопенко [создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS]

То есть у нас в макроэкономике стабильность, а в карманах людей — нет. Примерно так же получится и по итогам кризиса. Скорее всего, сама страна, система, сможет пройти этот кризис без нерешаемых проблем. И все системообразующие, как их называют, предприятия получат субсидии и помощь. А вот люди, малый и средний бизнес — все они столкнутся с очень большими сложностями. И многие уже столкнулись.

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