Как сообщалось ранее, бизнесмен из Казани переболел коронавирусной инфекцией и решил восстановить силы на Занзибаре. Это оказалось роковой ошибкой, потому что мужчина заразился малярией, а врачи вовремя не смогли распознать болезнь.

комар

Занзибар становится сейчас довольной популярным направлением для туристов, ведь выбор у путешественников небольшой. Однако в последнее время появляется все больше сообщений о том, что на острове свирепствует малярия.

Побывавшая на Занзибаре россиянка рассказала, что туристы зря паникуют. По ее словам, она познакомилась с российской семьей, переехавшей на Занзибар. Семья живет там уже несколько лет. Россиянке рассказали, что

вероятность заражения очень мала, но, в любом случае, местные жители отлично знают, что делать, если появились симптомы заболевания. Это лихорадка, головная боль, озноб и рвота.

Так, нужно пойти в местную аптеку и сделать тест, а затем обратиться к врачу, который выпишет нужные лекарства. Если болезнь проявилась уже дома, врачу нужно непременно сказать о путешествии.

Также известно о смерти еще одного российского бизнесмена. По возвращении в Россию врачи не смогли поставить ему правильный диагноз и лечили от коронавируса.