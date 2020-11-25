COVID-19 с течением времени может превратиться в обычное сезонное заболевание по аналогии с гриппом. Но для того, чтобы это произошло, он должен мутировать и стать менее заразным, кроме того понадобится массовая вакцинация от коронавируса. О том, когда ковид превратится в привычный сезонный недуг, как от него будут лечить и почему маски могут остаться с нами навсегда — в материале «Газеты.Ru».

Сезонное заболевание

Коронавирус может стать сезонным заболеванием и проявляться каждый год в холодное время, предупреждают в Роспотребнадзоре. Специалисты прогнозируют, что COVID-19 просто «встроится» в ряд других инфекций, которые активны до середины зимы, а затем уступают место гриппу, которым завершается эпидсезон.

«Мы видим, что сезонность все более выраженная. В холодный период в Северном полушарии он был в Европе, в холодный период для Южного полушария он был в Южном полушарии. Это характеристика респираторных вирусов с выраженной сезонностью. Это говорит о том, что он будет, скорее всего, приходить каждый год, будет активничать в холодный период года», — заявила глава ведомства Анна Попова.

Наиболее благоприятная температура воздуха для вируса — +5-10°C, отмечает инфекционист Евгений Тимаков. По мнению врача, именно она будет давать старт для нового витка заболеваемости ковидом.

«С самого начала распространения вируса, еще весной, было понятно — он станет сезонным и будет буйствовать осенью и весной. Это только вопрос времени, когда он станет нам совершенно привычным, как грипп», — рассуждает врач.

При этом не стоит забывать и о возможности заразиться в «не сезон», предупреждает россиян врач ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко» Павел Никитин в разговоре с «Газетой.Ru».

«Коронавирус действительно носит сезонный характер, как грипп, аденовирусная инфекция и другие. Но, стоит учитывать, что в данном случае сезонность сама по себе спадет только после массовой вакцинации или после того, как большая часть населения переболеет и заработает иммунитет к ковиду. Безусловно будут фиксироваться внесезонные случаи, но в заметно меньшем количестве», — уверен Павел Никитин.

По мнению его коллеги — терапевта Тины Петровской — прежде чем коронавирус мутирует и станет менее заразным должно пройти не менее полутора лет. «Мы можем только предполагать, опираясь на опыт предыдущих пандемий, — скорее всего, понадобится год или полтора до того момента, пока вирус не мутирует, и человек не станет переносить его легче», — заявила медик «Газете.Ru».

Останутся ли «красные» зоны

При этом, как отмечают врачи, расслабиться до конца россияне не смогут и при сезонном, ослабшем коронавирусе. Отчасти свободно себя смогут чувствовать те, кто получит иммунитет к ковиду благодаря вакцине или перенесенному заболеванию. Остальным придется ждать лекарства, которого еще нет, считает инфекционист Евгений Тимаков:

«Лекарства, которое бы действовало непосредственно на коронавирус, пока нет. Пока что вся надежда на вакцину. Когда все будут провакцинированы, не нужно будет больниц и «красных» зон — не потому, что болеть не будут, а потому, что заболевание будет протекать в более легкой форме и не требовать госпитализации».

Вполне возможно, что впоследствии в больницах появятся специальные боксы для больных коронавирусом, предполагает терапевт Екатерина Яшина. Тем не менее, рассуждать об этом до тех пор, пока не будут понятны результаты массовой вакцинации, по ее мнению, не стоит.

«Скорее всего, будут отдельные изолированные боксы в инфекционных отделениях, но говорить об этом пока рано. Вакцинация может помочь переносить вирус легче либо избежать его вовсе, но весь вопрос в том, пойдут ли люди на эту вакцинацию — из-за этого нельзя просчитать такие риски в будущем», — сказала терапевт «Газете.Ru».

О ненадежности прогноза относительно оптимизации процесса лечения больных коронавирусом говорит и врач Павел Никитин. Как отмечает специалист, в первую очередь это будет зависеть от финансирования системы здравоохранения и готовности к подобным эпидемиям.

«На сегодняшний день именно состояние здравоохранения после его оптимизации сильно препятствует эффективной борьбе с коронавирусом. Открытие госпиталей на месте спортивных центров в экстренном порядке, как в первую, так и во вторую волну, это явное свидетельство недостаточной готовности к подобным вызовам. Если этот вопрос будет решен, то можно будет обойтись и без «красных» зон, и без масок», — отмечает врач.

Совсем иной взгляд на ситуацию у терапевта Петровской. По ее словам, размещение зараженных пациентов в отдельных «зонах» проводилось в больницах и ранее. Просто освещалось это не так явно.

«Когда возникает эпидемия гриппа, отделения больниц также перепрофилируются под своего рода «красную зону», потому что инфекционных больниц не хватает. Раньше просто это понятие не было так распространено. И с учетом того, что грипп не так заразен, все проходило намного проще. Я лично видела пример такой вспышки в 2015 году — около двух месяцев отделения были закрыты только под пациентов с гриппом», — рассказывает врач.

Главное, о чем не стоит забывать россиянам — самые простые меры предосторожности, призывает врач. По словам Петровской, они останутся актуальными даже при переходе коронавируса в группу сезонных заболеваний и положительных сдвигах в процессе его лечения.