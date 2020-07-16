Женщины, принимающие бета-блокаторы, имеют больший риск развития сердечной недостаточности, чем мужчины, на фоне острого коронарного синдрома

Бета-блокаторы представляют собой препараты, позволяющие эффективно снизить высокое артериальное давление. В новом исследовании ученые проанализировали влияние бета-блокаторов на мужчин и женщин с артериальной гипертонией и отсутствием других сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе на фоне развития острого коронарного синдрома.

Исследователи регистрировали случаи развития сердечной недостаточности, чтобы определить, повлиял ли пол участников на развитие сердечно-сосудистых осложнений при приеме указанных препаратов.

«В прошлых исследованиях о влиянии бета-блокаторов на развитие сердечной недостаточности большинство участников составляли мужчины, поэтому мы стремились изучить, какую роль пол играет в лечении пациентов, — сказал ведущий автор исследования доктор Раффаэле Бугиардини, профессор кардиологии в Болонском университете. — Важно включать в будущие исследования равное количество пациентов мужского и женского пола, что может пролить свет на различия и оптимизировать лечение».

В исследовании была проанализирована информация из Международного архива острых коронарных синдромов (ISACS) с октября 2010 года по июль 2018 года. Из архива выбраны данные 13 764 взрослых, которые страдали гипертонией в отсутствие других сердечно-сосудистых заболеваний. Пациенты были классифицированы по полу, а затем разделены на две группы: те, кто принимал бета-блокаторы, и те, кто не принимал.

Исследователи обнаружили, что среди участников, принимающих бета-блокаторы:

— у женщин частота сердечной недостаточности была на 4,6% выше, чем у мужчин при обращении в больницу с острым коронарным синдромом;

— смертность как у мужчин, так и у женщин с сердечной недостаточностью была примерно в 7 раз выше, чем у пациентов с острым инфарктом миокарда без сердечной недостаточности;

— у женщин, перенесших инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, сердечная недостаточность развивалась на 6,1% чаще, чем у мужчин;

— и мужчины и женщины, не принимающие бета-блокаторы, имели одинаковую частоту сердечной недостаточности.

Результаты исследования опубликованы в журнале Hypertension Американской ассоциации по изучению заболеваний сердца.

Возможно, повышенный риск сердечной недостаточности для женщин обусловлен взаимодействием между заместительной гормональной терапией в период постменопаузы и бета-блокаторами, хотя эта информация не была собрана и проверена в настоящем исследовании.

Ученые отметили некоторые ограничения исследования. Оно имело наблюдательный ретороспективный характер, и для подтверждения результатов могут потребоваться дополнительные данные. Проблема в том, что рандомизированное исследование терапии бета-блокаторами у пациентов с артериальной гипертензией не этичны, поскольку служат подтверждению риска, а не пользы.

Настоящее исследование не ограничивало период времени, в течение которого пациенты принимали бета-блокаторы, не было стандартизации по дозировке.

Ученые не призывают женщин отказываться от терапии бета-блокаторами, но им необходимо обсуждать пользу и риск в отношении их приема с врачом.

Вероятно, в будущем включение одинакового количества участников обоих полов позволит максимально оценить пользу и риски применения тех или иных препаратов в лечении гипертонической болезни.

doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15323

