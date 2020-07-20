«Бессмертная гвардия» идет на Netflix c большим успехом, судя по итогам первой недели показа, сообщается в твиттере-аккаунте платформы.

По оценкам самого сервиса, высокое количество просмотров позволяет предположить, что за месяц его увидят около 72 миллионов пользователей, и он войдет в десятку самых популярных фильмов платформы, потеснив «Ирландца» Мартина Скорсезе, который занимает в ней шестое место.

Режиссер ленты Джина Принс-Байтвуд в результате станет первой чернокожей женщиной-режиссером в этом рейтинге.

Пока на первой строчке «Тайлер Рейк: Операция по спасению» (99 миллионов просмотров за первый месяц), на второй «Птичий короб» (89 миллионов), а на третьей «Правосудие Спенсера» (85 миллионов). У «Ирландца» 64 миллиона.

Боевик c Шарлиз Терон, Кики Лэйн, Чевителом Эджиофором и Маттиасом Шонартсом на основе одноименной серии комиксов Грега Руцки, рассказывает о группе бессмертных воинов, в ряды которых вливается новичок и за которыми начинают следить спецслужбы.