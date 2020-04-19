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Вирусолог в эфире НСН прокомментировал, сообщения об опасности бессимптомного протекания заболевания. Самым опасным симптомом коронавируса доктор биологических наук Владимир Макаров назвал отсутствие симптомов у заболевших.

Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН объяснил, что это обычная ситуация для вирусных инфекций.

«Это не бессимптомные больные, это здоровые носители. Их нельзя считать больными. Есть такая группа, это те, кто сами не болеют, но переносят вирус и заражают окружающих. Их очень много, в России таких 50%. В основном, молодые люди, дети. Они распространяют вирус и, по сути, делают то, что должна делать вакцина: идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70%, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», — сказал медик.

Он напомнил, что не имеют выраженной симптоматики носители вирусов гепатита, ВИЧ, герпеса. Что не отменяет необходимости соблюдать санитарные предписания.

«Нужно сохранять строгие меры контроля. Они уже позволили снизить заболеваемость — она не носит взрывной характер. Медицинские службы и так перегружены. Людям нужно чаще мыть руки. Больным — обязательно носить маски. Здоровым, необязательно, скорее это нужно для самоуспокоения. Сейчас ВОЗ еще рекомендует промывать нос соленой водой. Раствор поваренной соли, столовая ложка на стакан. И промывать. Это достаточно противно, но это надо делать», — заключил собеседник НСН.

Рамблер

Ранее Феликс Ершов в беседе с НСН подтвердил прогнозы о том, что спад пандемии COVID-19 в России стоит ожидать летом.

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