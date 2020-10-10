Люди, которые переболели коронавирусом и узнали об этом только после тестов, рассказали о своих ощущениях. Оказалось, что бессимптомные носители на самом деле могут иметь некоторые признаки заболевания, но не придавать им значения.

голова

Например, они вспоминают, что незадолго до положительного теста на COVID-19 чувствовали переутомление и головную боль.

— Если очень придираться, то дней за пять до того, как мне поставили диагноз, была сильная усталость, болела голова, хотелось лежать и не вставать, но я решила, что просто переработала, — рассказала узнавшая о перенесенной инфекции после теста на работе девушка.

Некоторые «бессимптомники» говорят, что какое-то время чувствовали постоянную усталость, у них вдруг повышалась потливость, они худели.

Некоторые обращаются к врачам с жалобами на плохое самочувствие, не связанное с признаками вирусного заболевания. Например, у одной из женщин начались проблемы с гормонами. Лечащий врач посоветовал ей «на всякий случай» сделать тест на коронавирус, и выяснилось, что она им переболела. Возможно, говорят медики, именно COVID-19 вызвал у пациентов проблемы со здоровьем.

Ранее переболевшие пациенты рассказали о проявлениях болезни и симптомах, которые остаются после выписки. Так, у некоторых наблюдаются провалы в памяти, проблемы с сердцем, появляется сыпь, ощущение жжения в области стоп, немеет лицо и тело, выпадают волосы, развивается бессонница. Проблемы с волосами отмечают очень многие.