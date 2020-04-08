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Японские ученые обнаружили поражения легких у переболевших COVID-19 без симптомов, сообщает РИА «Новости».

Медики изучили результаты компьютерной томографии пациентов, заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess.

Из 104 человек, подхвативших инфекцию на корабле, у 76 болезнь протекала без симптомов. У 41 из 76 зараженных были обнаружены изменения в легких — так называемый «эффект матового стекла».

У тех, кто болел с выраженными симптомами, наблюдался кашель, повышение температуры и слабость.

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Ученые предупредили, что даже при бессимптомном течении болезни COVID-19 может нанести вред легким.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус появился в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го коронавирус распространился по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией.

По последним данным, число зараженных по всему миру составляет 1 млн 447 тысяч человек.

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