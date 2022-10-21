За последние несколько лет на рынок мебели для сна буквально ворвались беспружинные матрасы и заняли там уверенные позиции. Чем же хороши модели лишенные пружинного блока, какие у них преимущества и недостатки? Из каких материалов бывают? Узнаем об их пользовательских характеристиках в этом обзоре. Также рассмотрим более детально несколько моделей беспружинных матрасов от Магдек, которые пользуются популярностью у населения.

Преимущества беспружинных матрасов

Основным преимуществом беспружинных матрасов является отсутствие пустот, в которых скапливается пыль. Это гарантирует полную гипоаллергенность изделия и спокойный сон чувствительным к пыли людям. В беспружинных матрасах вы точно не услышите скрипов и по нелепой случайности ничто металлическое не упрется вам в бок.

Главное — правильно подобрать основной наполнитель в монолитных моделях или комбинацию материалов в многослойных матрасах. Современные беспружинные матрасы во всех ценовых категориях решают определенные проблемы человека. Какие — читаем дальше.

Особенности беспружинных матрасов

Рассмотрим под микроскопом характеристики основных материалов, из которых состоит большинство беспружинных матрасов. Они, в зависимости от толщины слоя, определяют свойства каждой отдельной модели.

Пенополиуретан — долговечный и упругий синтетический материал. Он может быть мягким и жестким — в зависимости от плотности структуры. В нем не скапливается пыль, не размножаются микроорганизмы, пенополиуретан не деформируется со временем. Благодаря простоте производства имеет доступную стоимость и используется в беспружинных матрасах бюджетной ценовой категории.

Искусственный латекс — высокоэластичная пена с многоуровневой ячеистой структурой. По упругости не уступает натуральному латексу, обладает повышенной эластичностью и более жесткой структурой. Выдерживает большие и длительные нагрузки, антиаллергенный и легкий материал.

Пена с памятью — материал, который под действием тепла принимает форму тела человека. Способствует полному расслаблению мышц, разгрузке позвоночника, нормализации кровообращения и ощущению невесомости. Отличается приятным обволакивающим эффектом.

Натуральный латекс — используется в мягких беспружинных матрасах среднего и высокого ценового сегмента. Обеспечивает поддержку позвоночнику благодаря эластичности, а природная мягкость гарантирует комфорт любителям понежиться на мягком ложе. Гипоаллергенный и долговечный материал, который не впитывает влагу и обладает бактерицидным действием.

Недостатки беспружинных матрасов

Из недостатков беспружинных моделей матрасов можно точно говорить только о меньшем сроке службы. К сравнению: у матрасов с пружинным блоком срок службы 10-15 лет; модели без пружинного блока служат в среднем 5-10 лет.

Примеры популярных беспружинных матрасов:

Basic Freedom — тонкий матрас из пенополиуретана. Оптимальный для дачи и гостевого спального места. К недостаткам можно отнести высоту матраса 11 см. Достоинства — низкая цена, вакуумная упаковка, срок службы 10 лет.

Лидс Кокос Матролюкс — полноценное спальное место. Беспружинный матрас с разной жесткостью сторон. Основа состоит из плиты искусственного латекса высотой 14 см. Одна сторона для дополнительной жесткости оснащена слоем кокосового волокна. К недостаткам модели можно отнести максимальную нагрузку на спальное место до 110 кг. Достоинства — подходит взрослым и подросткам, можно менять жесткость.

Lonax Roll Season — матрас из искусственного латекса с чехлом зима-лето. К недостаткам можно отнести максимальную нагрузку до 110 кг. Достоинства — с одной стороны чехла расположена вставка из натуральной шерсти, которая обеспечивает теплое спальное место в зимнее время. Также стоит отметить удобство транспортировки в рулоне.

P. S. Для примера мы показали лишь несколько недорогих моделей из каталога https://magdek.com.ua/matrasi/bespruzhinnie-matrasi/ интернет магазина «Магдек». На странице с беспружинными матрасами вы также найдете модели с комбинациями из натуральных и синтетических материалов. В большом ассортименте представлены современные беспружинные матрасы с массажным эффектом, зонами жесткости и повышенным уровнем комфортности. Мы всегда поможем сделать правильный выбор и приобрести максимально удобный лично для вас матрас.

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