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Можно ли в период карантина в магазин за продуктами, в парк или в метро? Рассказываем обо всех мерах, которые введены в столице для сдерживания распространения коронавирусной инфекции

Учебные заведения

Первые ограничения коснулись школ, кружков, спортивных секций и университетов: школьники и студенты переведены на дистанционное обучение с 21 марта по 12 апреля. При этом детские сады продолжат работу в обычном режиме со свободным посещением.

Магазины

Сергей Собянин постановил закрыть в Москве все непродовольственные магазины в период с 28 марта по 5 апреля. Исключения составят непродовольственные магазины, с товарами первой неообходимости: в их число входят предметы гигиены для взрослых и детей, средства для стирки, свечи, спички, сжиженный газ, бензин и дизельное топливо. Продовольственные магазины и аптеки продолжат работу, могут не закрываться салоны связи и зоомагазины.

Развлекательные центры, рестораны, театры

Все культурно-развлекательные заведения столицы, в том числе и ночные клубы, также закрываются с 28 по 5 апреля. Не будут работать детские комнаты. Проведение любых культурных, развлекательных, спортивных, выставочных мероприятий в помещениях и под открытым небом временно приостанавливается. При этом рестораны при гостиницах могут не закрываться с 28 марта по 5 апреля. Работу продолжат столовые, буфеты, кафе и другие предприятия, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

Парки

С 28 марта по 5 апреля будут закрыты для посещения ВДНХ, все крупные парки и заповедники Москвы: парк им. Горького, "Царицыно", "Коломенское", "Зарядье", "Сокольники", "Кусково".

Религиозные объекты

Официального запрета нет, но мэр Москвы Сергей Собянин призвал верующих воздержаться от посещения религиозных объектов.

Главный раввин России Берл Лазар своим распоряжением закрыл синагогу Московского еврейского общинного центра (МЕОЦ) в столичном районе Марьина Роща, а также в нескольких городах России. Духовное управление мусульман России издало приказ о том, что воскресные школы при мечетях перейдут на удаленное обучение или, если это невозможно, закроются. При этом в в Московской cоборной мечети круглосуточно будут читать Коран.

РПЦ не планирует менять порядок богослужений в Москве из-за коронавируса, однако для верующих, решивших в период карантина не посещать храмы, будет организована трансляция богослужения на телеканалах «Союз» и «Спас», а также в социальных сетях.

Сфера обслуживания

Не будут работать заведения, требующие личного присутствия для предоставления услуг, например, салоны красоты, маникюрные кабинеты, спа-центры. При этом услуги в сфере социального и медицинского обслуживания, услуги по уходу за престарелыми, транспортные услуги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги по-прежнему будут доступны.

По предварительной записи продолжат работу центры госуслуг "Мои документы", а также все остальные органы власти и госучреждения Москвы. В очной форме будут предоставлять только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

Медицинские учреждения

Поликлиники, больницы, роддома продолжат работу. Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь, в частности, при острой боли.

Транспорт

Общественный транспорт продолжит работать, однако отменяется бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и с хроническими болезнями, а также для школьников и студентов будет приостановлен. Продажа билетов водителями будет отменена.

Домашний режим

Мэр попросил пожилых людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим и временно ограничить контакты с другими людьми с 26 марта по 14 апреля. Работники социальных служб будут доставлять на дом продукты и лекарства горожанам старшего возраста и москвичам, имеющим хронические заболевания. При необходимости доставки лекарств, продуктов и решения бытовых вопросов пожилые москвичи могут звонить по номеру телефона 8-495-870-45-09.

Следующая неделя — с 30 марта по 3 апреля ранее была объявлена президентом России Владимиром Путиным нерабочей, но с сохранением зарплаты.

Материальная поддержка

Горожанам старше 65 лет и хронически больным выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. Из них 2 тыс. рублей выплатят авансом, еще 2 тыс. рублей — по окончании домашнего режима при условии его соблюдения.

Школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы.

Временно запрещается принудительное взыскание у находящихся в самоизоляции граждан задолженности за услуги ЖКХ и связи. Операторы связи обязаны не отключать интернет и телефоны при отрицательном балансе.

Московские медики получат надбавку за работу по борьбе с коронавирусом. Врачи перепрофилированных больниц получат дополнительно по 70 тыс. рублей, средний медицинский персонал — 50 тыс. рублей, младший медперсонал и другие работники медучреждений — 30 тыс. рублей. Молодые специалисты — ординаторы, которых также привлекут к работе, будут получать оклад в размере 90 тыс. рублей.

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