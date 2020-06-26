Молодой математик, который считал себя «бесполым», совершил самоубийство на северо-востоке Москвы. Юноша окончательно запутался в вопросах гендерной идентичности и находился в сложном эмоциональном состоянии.

Трагедия произошла вечером 25 июня. Тело парня нашли под окнами дома. Прибывшие медики констатировали смерть.

Местные жители узнали в погибшем подростка сына из многодетной семьи. Трое старших детей уже выросли и разъехались, а младший, 18-летний Иван (имя изменено), проживал с родителями. Отец юноши работал специалистом по компьютерам, а мама долгое время боролась с тяжелым заболеванием и недавно вышла на ремиссию.

Сам Иван поступил на математический факультет престижного вуз, но бросил учебу, когда разошелся с сокурсниками во взглядах на жизнь. В конце осени студенты стали обсуждать вопрос транссексуалов и гендерной идентичности. Иван говорил, что он не парень и не девушка, он небинарный (гендерно нейтральный) и просил называть себя «они».

Поэтому когда юноша узнал, что не все учащиеся относятся к его взглядам положительно, он просто перестал ходить в институт и в итоге взял академический отпуск.

При этом с некоторыми сокурсниками студент оставался на связи и делился своими интересами — математику юноша считал искусством. Вот так, например, он описывал впечатление от решения равенства (орфография и пунктуация автора сохранены): «Испытывали ли вы восторженное содрогание, когда у вас сходились левая и правая части равенства? Знаете ли вы, что значит прочесть формулировку теоремы, несколько дней биться над ней и в конце концов доказать (да, на самом деле несколько дней — не так уж и много, но я ещё далеко не профессионал, так что больше времени у меня задачи пока не занимали)? смотрели ли вы на формулу и видели неописуемую красоту? это то, как я воспринимаю математику. это то, почему я её люблю и занимаюсь ей, как искусством».

Также Иван рассказывал, что любит тусоваться в кофейнях в центре Москвы и покупать духи и ароматные пены и масла для ванной.

При этом молодой человек жаловался и на состояние здоровья – на артериальное давление, которое надо понижать таблетками, а также необходимость принимать антидепрессанты и нейролептики. По словам юноши, специалисты сначала ставили ему паническое и тревожное расстройство на фоне депрессии, а затем шизотипическое.

Еще днем в четверг Иван в позитивном ключе переписывался с одноклассниками, обсуждал разные вопросы, в том числе возвращение к учебе осенью. Также упомянул, что не успел ко своей очереди к врачу. А вечером четыре человека получили с номера Ивана страшные сообщения, в которых он говорил о своих намерениях.

Знакомые не исключают, что на роковой шаг юношу могла толкнуть гендерная дисфория — расстройство гендерной идентичности — состояние, когда человек не может полностью принять свой статус мужчины или женщины.