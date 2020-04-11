В Москве заработал бесплатный велопрокат для курьеров и волонтеров. Воспользоваться велосипедами можно у 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД), сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Бесплатный провоз велосипедов на МЦД и велопрокат позволят всем сотрудникам служб доставки и волонтерам создавать альтернативные маршруты и быстрее развозить продукты и вещи первой необходимости москвичам, которые соблюдают режим самоизоляции», — приводит сообщение в субботу, 11 апреля, ТАСС. Велопрокат заработал в пределах зоны «Центральная».

Взять велосипед можно около станций «Бескудниково», «Дегунино», «Окружная», «Тимирязевская», «Савеловская» и «Белорусская» МЦД-1, а также «Рижская», «Каланчевская», «Курская» и «Москворечье» МЦД-2.

Курьерским службам и волонтерским организациям для получения льготного тарифа на велопрокат надо обратиться по телефону: +7 (495) 966 46 69 (в будни с 10:00 до 18:00) или написать на адрес info@velobike.ru. Полноценно прокат откроется к 17 апреля.

Велосипеды, по мнению властей Москвы, ускорят доставку продуктов и предметов первой помощи в первую очередь пожилым и хронически больным людям. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

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