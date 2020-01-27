Бесплатное горячее питание получат порядка 5,2 млн учащихся начальных классов. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия» в понедельник, 27 января.

«Эта мера, когда все дети будут получать бесплатное горячее питание, охватит 5,2 млн детей, но, естественно, этот контингент будет расти, поскольку у нас количество детей, приходящих в школу, увеличивается в связи с тем, что у нас были благоприятные годы по рождаемости», — приводит ее слова ТАСС.

Для осуществления такой программы, по словам вице-премьера, потребуется выделять ежегодно около 53 млрд рублей. Еще Голикова рассказала, что в настоящий момент в России необходимо создать 413 тыс. дополнительных мест в школах. Эта программа потребует 280 млрд рублей.

Помимо этого вице-премьер заявила, что около 838 тыс. учителей получат доплату за классное руководство в размере 5 тыс. рублей. «Это (выплаты. — Ред.) будет введено с 1 сентября 2020 года, то есть с нового учебного года. Годовой объем средств, который мы планируем направить на эти цели, — это 76,3 млрд рублей. На данный момент времени по 2019 году количество классных руководителей, которые будут претендовать на эту выплату, — это 838 тыс. человек», — пояснила вице-премьер.

Ранее, 23 января, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что инициативы президента страны Владимира Путина, которые он предложил во время послания Федеральному собранию, обойдутся суммарно бюджету России в 4,5 трлн рублей до 2024 года.