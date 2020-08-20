В 2021 году в России могут внести поправки в правила дорожного движения (ПДД), которые позволят беспилотным автомобилям иметь приоритет на российских дорогах, подобно общественному транспорту. Об этом сообщили в Национальной технологической инициативе (НТИ) «Автонет».

«Мы готовим предложения для внесения изменений в правила дорожного движения. Фактически, беспилотный транспорт будет приравнен к общественному транспорту, что позволит искусственному интеллекту проще взаимодействовать с другими водителями. Сейчас преимущественно во всех ДТП с участием беспилотных авто виноват водитель другой машины. Автолюбители не соблюдают дистанцию, правила, создают помехи и так далее. Приоритет позволит этот вопрос решить», — цитирует сообщение РИА «Новости».

Собеседник агентства уточнил, что такая мера может стать временной: после внедрения в России сервисной телематической платформы «Автодата» беспилотные автомобили будут получать данные от других автомобилей и объектов инфраструктуры, что расширит их возможности по сравнению с использованием технического зрения.

«Инициатива может быть внедрена уже в 2021 году. Мы знаем, что ряд разработчиков уже поддерживают эту инициативу, дело за МВД, где также есть сторонники данной идеи», — подытожили в «Автонете».

Напомним, в середине марта некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС», в которое входят «Яндекс», «Ростелеком», МТС и другие компании, попросило Минюст, Минтранс и МИД приостановить действие отдельных положений Венской конвенции о дорожном движении, так как они затрудняют развитие и внедрение технологии беспилотного автомобильного транспорта на территории России. В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить условия для проведения на дорогах общего пользования испытаний беспилотных машин без инженеров-водителей в салоне.

В середине июля замминистра транспорта Алексей Семенов сообщил, что первые автономные такси без водителя могут появиться в Москве в 2024 году. «Если мы эффективно начнем реализацию того плана, который мы разрабатываем на основе наших заинтересованных ведомств и ключевых компаний — это Минтранс, МВД, Минпромторг, то, я думаю, срок 2024 год — это то время, когда, думаю, мы можем запустить в том или ином режиме такого рода беспилотные такси», — заявил Семенов.