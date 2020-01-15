Роспатент согласился зарегистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона в качестве товарного знака компании режиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон», однако председатель Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин заявил, что торговый знак не поступал на рассмотрение экспертов РПЦ.

Режиссер Никита Михалков добился от Роспатента разрешения на регистрацию изображения раннехристианского святого Никиты Бесогона в качестве товарного знака компании ООО «Бесогон», сообщил в ходе заседания суда по интеллектуальным правам официальный представитель ведомства.

«Роспатент считает возможным провести регистрацию на имя заявителя оспариваемого товарного знака», — заявил он.

После этого судья обязал Роспатент выплатить компании 3 тысячи рублей, потраченных на подачу иска, а также зарегистрировать изображение как товарный знак. Он отметил, что по результатам рассмотрения мнений ряда ученых, в том числе — из духовных академий, суд постановил, что подобное решение не будет противоречить общественным интересам.

Говоря о решении суда, настоятель храма священномученика Климента, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин признал, что подобное использование изображения Никиты Бесогона может вызывать вопросы с точки зрения веры.

«Безусловно, в таком контексте как вы задаете вопрос, [использование образа святого в целях коммерческого толка] противоречит [устоям веры]. Но зная Никиту Сергеевича Михалкова как практикующего православного христианина, я могу ответственно сказать, что наверняка, если церковь выскажется против этого, он изменит свое решение или сделает какую-то корректировку», — сказал Калинин.

Он также сообщил, что сам торговый знак не поступал на экспертизу в совет РПЦ по культуре.

«Пока что он не обращался к нам, а мы не видели самого этого знака, о котором идет речь. Я, например, как председатель экспертного совета по церковному искусству, не могу определить сейчас, поскольку мне никто не представлял его и в экспертный совет это не поступало», — отметил протоиерей.

Калинин подчеркнул, что в случае подачи торгового знака на рассмотрение совета в РПЦ могли бы дать ряд рекомендаций, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

«Мы, конечно, дали бы свою оценку и посоветовали бы Никите Сергеевичу может быть какие-то изменения, чтобы он сохранил смысл того, что он хотел вложить, и при этом не использовалось бы священное изображение, которое неуместно ни на каких торговых знаках. Вот и все», — добавил он.

Вместе с этим Калинин отметил, что в настоящий момент ему трудно дать оценку произошедшему, так как он не видел самого изображения.

«Если это графика, не икона, а графическое какое-то изображение, напоминающее о чем-то, но не являющееся образом священным, то это допустимо. Но все эти вопросы должны решаться экспертами, обладающими максимальным количеством информации по вопросу», — подчеркнул он.

В материалах суда и Роспатента говорится, что представители ООО «Бесогон» хотели зарегистрировать бренд, который содержит «стилизованное изображение человека и фантазийного животного, а также ветки дерева в двойной рамке, из которых внутренняя имеет форму арки, а внешняя — форму прямоугольника».

Калинин также прокомментировал решение использовать в качестве товарного знака образ Никиты Бесогона, который не упоминался в христианской литературе с начала XVIII века, не был канонизирован Русской православной церковью и почитался исключительно в старообрядческой традиции.

«Любой мученик церкви христовой является бесогоном. Как сказано в тропаре мученику «победише и демонов немощные дерзости» — то есть, каждый мученик это не просто тот, кто пролил свою кровь за Христа, но и тот, кто победил демонские козни. Поэтому каждый святой мученик может называться так», — пояснил протоиерей.

Он подчеркнул, что на древнерусских иконах изображался подобный святой, несмотря на наличие расхождения в его восприятии.

«Поэтому, в принципе, такое понятие как Никита-мученик Бесогон — оно есть, оно существует. Да, в старообрядческой церкви оно более развито, на древней Руси изображения такие были. В новое время как-то этого стало меньше. Появились новые святые, такие как Серафим Саровский, старцы Оптинские — с течением времени определенные акценты могут смещаться, но смысл остается — церковь всегда находится на острие борьбы добра и зла на стороне добра», — подытожил он.

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