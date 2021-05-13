Будет преуменьшением сказать, что пандемия потрясла нас. Сегодня наша главная задача — сохранять осторожность и защищать себя и окружающих. Несмотря на важность социального дистанцирования и масок, мы стали еще более внимательны к соблюдению гигиены рук. И когда речь заходит о гигиене рук, дезинфицирующие средства для рук играют огромную роль.

Даже после окончания пандемии COVID потребность в дезинфицирующих средствах для рук и бесконтактных дозаторах дезинфицирующих средств вряд ли снизится. Неправильное мытье рук является причиной почти 50% всех вспышек заболеваний пищевого происхождения. Кроме того, до 80% инфекционных заболеваний передаются через прикосновение. Учитывая эту статистику, привычка мыть руки и проводить санитарную обработку всегда будет основой хорошего здоровья.

Бесконтактные дезинфекторы и как они стали незаменимыми

Опросы показали, что примерно каждый пятый человек регулярно не моет руки; из них 70% людей не используют мыло. Кроме того, не везде есть мыло и водопроводная вода. Решение проблемы? Дезинфицирующие средства для рук.

Сегодня дезинфицирующие средства стали героем этого мира после распространения COVID-19. Эксперты признали, что дезинфицирующие средства жизненно необходимы для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

Как дезинфицировать руки?

Существует множество исследований, доказывающих, что дезинфицирующие средства на спиртовой основе помогают убивать микробов и болезнетворных бактерий. В связи с этим офисы, школы, здания, рестораны, гостиницы и все другие места стали в обязательном порядке дезинфицировать руки перед входом в помещение.

Люди осознали важность дезинфицирующих средств, и все используют их, чтобы защитить себя и других от вируса. В этом контексте бесконтактные дозаторы дезинфицирующих средств от https://neoneo.ru/catalog/dezinfekciya-ruk являются прорывной инновацией.

Какова роль бесконтактных диспенсеров дезинфицирующих средств?

Перед пандемией дезинфицирующие средства не были столь популярны и не использовались населением, несмотря на то, что медицинские работники постоянно подчеркивали необходимость соблюдения гигиены рук. Некоторые люди пользовались ими, а другие никогда не считали их необходимыми.

Однако сегодня ситуация изменилась: мы тщательно протираем руки дезинфицирующими средствами много раз в день. Дезинфицирующие средства теперь считаются необходимым предметом в каждом офисе, учреждении или доме.

Правительство и учреждения проводят многочисленные кампании, чтобы повысить осведомленность людей и показать им важность дезинфицирующих средств. Знаменитости активно пропагандируют преимущества гигиены рук.

Согласно популярным исследованиям, в 2020 году в странах первого мира, таких как Великобритания, использование дезинфицирующих средств для рук увеличится на 255%. Некоторые страны даже были вынуждены ограничить покупку дезинфицирующего средства на одного человека, чтобы сохранить запасы.