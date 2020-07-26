Хотелось бы сказать, что давненько не было очередного подорожания на какие-либо товары или услуги. Вся мировая экономика, и в том числе наша страна, болеющая коронавирусом, выходит из кризиса и уже вроде готова привлечь покупателей свежими, привлекательными скидками и демпингом, но нет — в России наблюдается противоположная ситуация. Причем, ценники поднимаются не на продуктовую, а на виртуальную потребительскую линейку. Повышать цены начали провайдеры, обеспечивающие население домашним интернетом и телевидением. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10-15%. Проблема в том, что у операторов закончились деньги и брать их неоткуда, кроме как из кармана потребителей.

Несмотря на то, что пандемия обнулила бюджеты всего и вся, бизнесу надо на что-то существовать. Тем более, что во время карантина игроки нашего телеком-рынка шли навстречу гражданам и не только не увеличивали стоимость услуг, но и ускоряли скорость передачи информации. За возможность нон-стопом по дешевке смотреть сериалы в период самоизоляции, конечно, им большое спасибо, но теперь пришло время россиянам платить по счетам, а денег, как известно, у них нет: доходы рухнули, а многие сотрудники лишись работы.

Проблема в том, что третей стороной этом деле выступает инициатива депутата Ирины Яровой об устойчивом рунете, согласно которому даже самый мелкий провайдер обязан делиться со спецслужбами данными пользователей и ключами для дешифровки их переписок. Все компании, попавшие в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), а таких уже более 200, должны обзавестись специальным «железом» для подключения к пульту ФСБ. Можно даже не сомневаться, что стоимость такого оборудования будет исчисляться миллионами, в зависимости от объемов трафика конкретного игрока рынка. И теперь становится понятно, почему провайдеры хором начали повышать цены на свои услуги. В условиях жесткого кризиса им жизненно необходим кэш.

«В целом, наверное, удивляться не приходится, и нет смысла так относиться к тому, что должно было произойти. Мы об этом говорили еще в момент споров относительно «пакета Яровой», что неизбежно это все приведет к подорожанию тарифных планов и доступа в сеть»,— заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Сейчас работа телеком-бизнеса идет по принципу «Кому война, а кому мать родна». Потребители сколько угодно могут обвинять операторов в жадности, но не стоит забывать о реальной причине подорожания интернета и телевидения.

Крестовый поход на интернет, запущенный Яровой под благовидным предлогом защиты персональных данных, рискует вылиться в самую что ни на есть цифровую бойню: нескончаемые проверки Роскомнадзора, блокировка ресурсов, уголовными сроками за мемы, подорожание интернета, домашнего телевидения. Тарифы на мобильную связь также растут. Об изменении стоимости услуг уже объявили несколько сотовых операторов. За первое полугодие 2020-го стоимость услуги выросла на 8% и это далеко не предел: по прогнозам экспертов, цена минимального пакетного тарифа до конца года увеличится в среднем еще на 14%. Кроме этого, практически все операторы, пересаживают абонентов на тарифы с большим включенным пакетом услуг: интернета, голосовых сообщений, SMS, и с большей ценовой характеристикой, чтобы увеличивать выручку как с отдельного оператора, так и по стране в целом. Мы помним — им нужен кэш.

В течении года операторы будут неизбежно повышать тарифы на свои услуги. И в первую очередь это обусловлено именно затратами на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете.

Напомним, в ноябре 2019-го на Деловом инвестиционном саммите АСЕАН премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России сравнительно с другими развитыми странами самый дешевый интернет. Здесь зрители аплодируют, аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать.

В прошлом году в Ливане произошли народные бунты как раз после подъема цен на интернет. «Крупнейшие протесты» захлестнули страну именно посте того, как власти объявили о решении обложить жителей новым налогом: пользователи должны ежемесячно отчислять в государственную копилку по $6 с человека, и это на фоне осложнения внутриполитической ситуации в стране и экономического кризиса. Одним словом, ждем подобного развития событий в России.