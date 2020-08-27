Беременная Ирина Пингвинова вернулась на проект на поляну. Девушка была очень разочарована сразу несколькими факторами: грязной комнатой, наплевательским отношением окружающих мужчин, своим одиночеством и равнодушием девушек. Сначала Ире показали красивую комнату, а потом дали ключи от грязной и плохо пахнущей нафталином жилплощади.



Ирине довольно сложно привыкать к подобным условиям. Вернувшись на проект без Дмитрия Чайкова, девушке сейчас очень одиноко. Остальные участники игнорируют Пингвинову, мужчины не проявляют своих джентельменских качеств, ведь никто даже не помог беременной Ире отнести вещи. Девушки проекта тоже не стремятся настраивать дружбу и общение с Пингвиновой.



Дмитрий должен вернуться на проект через неделю. Многие зрители и участники сомневаются, что парень захочет продолжать отношения с Ириной, ведь на эти семь дней она успеет накрутить себя и встретить любимого в агрессивном и пессимистичном настроении, что совсем не понравится Чайкову.