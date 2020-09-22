На бракосочетании Ильи Яббарова и Анастасии Голд беременной Ане Левченко стало очень плохо. Девушка перенервничала так сильно, что её госпитализировали. Сейчас она находится в больнице и собирается разводиться с мужем Валерием Блюменкранцем.



На торжестве супруги Валера и Аня сильно поссорились. Находясь в палате, Левченко сделала запись в своём микроблоге, где поделилась с подписчиками своим состоянием. Она отметила, что всю ночь ей придётся сдавать анализы, она не успела что-либо взять с собой из одежды. Девушка попросила остальных беременных женщин не нервничать так сильно, а думать только о здоровье своего будущего малыша.



Неизвестно, из-за чего произошел конфликт между супругами, но сейчас Аня всерьёз задумывается о разводе. В своём микроблоге она написала, что пыталась создать крепкую семью, но у неё не получилось. Стоит отметить, что после того, как девушку отвезли в больницу, Валерий не поехал за ней, а остался на свадьбе. Было заметно, что мужчина переживает, но продолжает выпивать и находиться на празднике.