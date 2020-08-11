В последнее время у Ирины Пингвиновой наступила череда неудач. Недавно девушка разругалась с отцом своего будущего ребёнка Дмитрием Чайковым и приняла решение воспитывать малыша одна. Теперь у Иры другой повод для грусти – сорвалось их возвращение на родину. В своём микроблоге она рассказала, что мысль о скором возвращении домой, о встрече с мамой придавала ей силы, а теперь эта надежда разрушена.



Ирина Пингвинова, Дмитрий Чайков и Виктория Ди приехали в аэропорт с билетами на руках, но узнали, что их рейсы отменили. Когда появится новая возможность покинуть Сейшельские острова – неизвестно.



Сейчас беременная Ира находится в подвешенном состоянии. У неё сильно испортилось настроение после сорвавшегося полёта, ведь она всеми мыслями уже была дома. Как и другая участница проекта Виктория Ди, мечтавшая покинуть не только острова, но и вообще проект «Дом-2». Она уже перестала общаться с другими островитянами, а теперь ей, видимо, придётся возобновлять общение в коллективе.