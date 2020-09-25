Ирина Пингвинова ожидает появления на свет малыша от Дмитрия Чайкова в ноябре 2020 года. Девушка старается оградить себя и свою пару от переживаний, скандалов и ссор, создавая вокруг атмосферу уюта и заботы. Ира надеется, что всё будет хорошо, а после рождения малышки она быстро восстановит прежнюю фигуру и отправится в ЗАГС с Дмитрием Чайковым.



Только многие участники и зрители сомневаются, что Дима действительно поведёт под венец мать своего будущего ребенка. Недавно Ире показали прошлые кадры, на которых было понятно, что Чайков не горит желанием связывать себя узами брака. Много раз он вёл себя неуверенно при разговорах о бракосочетании, отказывался жениться.



Дмитрий говорит о свадьбе с явной отрешенностью, нежеланием, будто собираясь не только оттянуть этот момент, но и вовсе отменить торжество. Конечно, свадьба нужна ребятам для эфиров, иначе даже Яббаров перестанет их поддерживать и будет агитировать остальных голосовать против них. Многие советуют Ире просто расписаться до рождения дочери, а потом провести грандиозное торжество.