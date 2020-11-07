Беременная россиянка с коронавирусом умерла в Магадане. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Магаданской области Елена Кузьменко, передает MagadanMedia.

Как рассказала Кузьменко, 34-летнюю женщину доставили две недели назад из поселка Ола в Магаданский инфекционный госпиталь №2. Однако из-за беременности лечение пациентки препаратами было ограничено, и это осложняло лечение. Через некоторое время заболевание беременной осложнилось дыхательной недостаточностью.

Для того, чтобы спасти женщину и ребенка, 3 ноября беременной провели операцию кесарева сечения.

«Родилась девочка в удовлетворительном состоянии, с умеренными признаками недоношенности», — сообщила врач.

Однако вскоре у пациентки развилась полиорганная недостаточность, и 6 ноября она скончалась.

За все время в Магаданской области было выявлено 4623 случая заболевания COVID-19. Из них 3414 человек выздоровело, еще 41 — умер. Всего в России зафиксировано более 1,7 миллиона заболеваний коронавирусом.