Уже половину срока своей беременности Ирина Пингвинова пребывает на Острове Любви. Вынашивание ребенка явно дается девушке тяжеловато и протекает совсем не так, как она бы того хотела. Первый триместр Ирина сильно страдала от токсикоза, а теперь у нее началась самая настоящая депрессия из-за нахождения в замкнутом пространстве.



Красоты Сейшельских островов давно уже перестали радовать Пингвинову, более того, тоска по дому, отсутствие рядом близких людей и привычной еды также добавляет ей поводов для расстройства. Ирину раздражает буквально все вокруг, и она уже начала срываться на надоедливые камеры вместе с опостылевшими съемками, а заодно и на океан с пальмами.



Дмитрий Чайков изо всех сил старается не обращать внимание на истерики и негатив со стороны хандрящей будущей супруги. Молодой человек пытается игнорировать капризы Ирины и только лишь просит не срывать на нем свое плохое настроение, а еще лучше для девушки, по мнению Дмитрия, было бы собрать вещи и отправиться домой.